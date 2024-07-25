Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за выращивание мяты на даче

За выращивание на даче мяты полевой и шалфея предсказателей россияне рискуют сесть в тюрьму. Об уголовном наказании за некоторые растения на загородном участке предупредила старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.
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