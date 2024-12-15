Таджик сдавал задом на фуре в Москве. Теперь у нас нет главы департамента Минобрнауки Олега Чурилова

Горыныч

Чурилов, или кто-то другой, какая разница! Чурок НЕЛЬЗЯ допускать к рулю! Ни в такси, ни к автобусам, ни к грузовикам. Да и вообще нечего им за рулём делать! Из таджикистана приезжают только абсолютно тупые чурки. Более-менее грамотные находят себе место дома.