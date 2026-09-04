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13 беспилотников ВСУ пытались прорваться к Москве

13 беспилотников ВСУ пытались прорваться к Москве

В ночь на 4 сентября ПВО уничтожили 13 дронов, летевших на Москву, ранее сообщалось о десяти дронах, сбитых на подлете к столице.

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