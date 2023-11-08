Ежики в зимней спячке: что делать при обнаружении зверька на улице

Как передает Neva.Today, эти лесные жители могут проспать до марта-апреля, изредка пробуждаясь. Человеку мешать им однозначно не надо — иначе ежики могут погибнуть, да и попытка помочь животным может не оправдать надежд.
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