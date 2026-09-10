Трамп пообещал американцам ад в случае проигрыша республиканцев на выборах

Американский президент начал предвыборную агитацию сограждан с угроз и обещаний светлого будущего. В частности, Дональд Трамп заявил на национальном съезде правящей Республиканской партии в Далласе, что поражение республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс повлечет для страны негативные последствия.