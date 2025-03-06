Фото с места взрыва в московском ТЦ «Свиблово». СВУ заложено было, по предварительной информации, с купюроприемник «Газпромбанка».
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Фото с места взрыва в московском ТЦ «Свиблово». СВУ заложено было, по предварительной информации, с купюроприемник «Газпромбанка».