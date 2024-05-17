Новосибирскую аптечную сеть не отдали под ликвидацию

Муниципальная аптечная сеть не будет ликвидирована, сообщил прокурор города Роман Сивак. Мэрии города было объявлено предостережение о том, что при преобразовании формы собственности сети 100 % акций должны принадлежать муниципалитету.
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