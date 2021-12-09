Эпидемиолог объяснил, как избежать тяжелого течения коронавируса

Замдиректора по научной работе Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков в беседе с журналистами озвучил самый эффективный инструмент снижения числа случаев с тяжелым течением коронавируса и летальным исходом .
Замдиректора по научной работе Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков в беседе с журналистами озвучил самый эффективный инструмент снижения числа случаев с тяжелым течением коронавируса и летальным исходом .
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