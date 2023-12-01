Русский вызов по беспилотникам: долго запрягаем, быстро едем

«Ланцет» западные эксперты считают самым опасным среди российских БПЛА. Кому дроны, кому батоны Словно дрессированная птица, вынырнув откуда-то из воздушного пространства, маленький жужжащий дрон приземлился у ног женщины-покупательницы.
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