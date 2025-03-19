Между Россией и Китаем могут запустить беспилотники

Дроны способны ускорить доставку посылок из маркетплейсов Не имеющий аналогов в мире логистический проект – международный транспортный хаб с использованием беспилотных авиационных систем (БАС) – может быть запущен между Россией и Китаем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии