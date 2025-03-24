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Русские морпехи спасли раненого 8-летнего мальчика в Херсонской области

Русские морпехи спасли раненого 8-летнего мальчика в Херсонской области

Русские морпехи спасли восьмилетнего мальчика в Херсонской области, оказав ему первую помощь после обстрела ВСУ.

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