Борис Корчевников будет вести новую программу на «России 1»

Сообщается, что формат нового шоу будет более серьезным, чем прошлый проект ведущего, «Судьба человека»10 октября на телеканале «Россия 1» выйдет первый выпуск новый телепрограммы с ведущим Борисом Корчевниковым «Жизнь и судьба», сообщает «КП».