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Управляющий активами T. Rowe Price запускает первый активно управляемый криптовалютный ETF на базе нескольких токенов

Управляющий активами T. Rowe Price запускает первый активно управляемый криптовалютный ETF на базе нескольких токенов

Традиционный управляющий активами T. Rowe Price официально вышел на рынок криптовалютных биржевых фондов (ETF), запустив первый в отрасли активно управляемый криптовалютный ETF на базе нескольких токенов, спустя почти девять месяцев после подачи заявки на его создание.

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