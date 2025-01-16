Школу имени Молева для 1,1 тысячи учеников в Дзержинске достроят в 2025 году, сообщили представители минобрнауки Нижегородской области в соцсетях, отвечая на вопросы подписчиков губернатора Глеба Никитина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии