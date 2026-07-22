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Царьград

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Государство предлагает получить вторую пенсию: Есть четыре способа. Какой выбрать

Государство предлагает получить вторую пенсию: Есть четыре способа. Какой выбрать

Государственная пенсия – это то, что будет у всех. Но её размер устраивает далеко не каждого. Поэтому всё больше людей задумываются о второй пенсии – той, которую можно собрать самостоятельно.

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