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Царьград

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В Троицке 125 лет назад прошли духовный концерт и чтения

В Троицке 125 лет назад прошли духовный концерт и чтения

В марте и апреле 1900 года в Троицке прошли духовный концерт соборного хора и благотворительное чтение со световыми картинами, сборы от которого направили в пользу Императорского Палестинского общества.

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