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Закон и Порядок

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Урок истории и картографии

Урок истории и картографии

Как видим, на данной карте 1712 года есть даже такие знаменитые страны, как Подолия и Чернороссия (Рус Нуар, мон шер)Вчерашний мой пост вызвал бурное жжение у свидоменьких (такие патриоты, такие патриоты, только ни одного айпишника с украины – одни Нидергланды и Испании).

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Комментарии
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Игорь Егоров
Путь  у России один упразднит Украину и украинство в принципе.
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7 час.

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