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В Риге три сообщения мужу в Россию стали уголовным делом

Риж­ский город­ской суд про­дол­жил рас­смот­ре­ние уго­лов­но­го дела граж­дан­ки Лат­вии Иве­ты Бало­де, кото­рой инкри­ми­ни­ру­ет­ся шпи­о­наж в инте­ре­сах Рос­сий­ской Феде­ра­ции.

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