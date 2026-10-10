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Аргументы и Факты

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Паралимпийский чемпион Муса Таймазов умер в 42 года

Паралимпийский чемпион Муса Таймазов умер в 42 года

Паралимпийский чемпион Муса Таймазов скончался 10 октября в 42 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на брата спортсмена Саида.

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