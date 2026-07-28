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ТАСС

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Путин призвал делать все, чтобы бойцы СВО ни в чем не нуждались

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко указал, что нужно делать все, чтобы российский военнослужащие ни в чем не нуждались, а их семьи чувствовали поддержку государства.

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