СК и прокуратура начали проверку из-за издевательств над девочкой в Барнауле

Ранее в соцсетях распространили видео, как дети заставляли ребенка кусать кроссовок Следком и прокуратура Алтайского края организовали проверки по сообщению о противоправных действиях в отношении маленькой девочки.
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