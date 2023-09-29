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Гороскоп для каждого знака зодиака на октябрь 2023 года

Гороскоп для каждого знака зодиака на октябрь 2023 года

Октябрь 2023 года станет для многих месяцем определенной перезагрузки. О том, чего стоит ожидать в этот период каждому знаку зодиака, РИАМО рассказала астролог и создательница школы астрологии «11 дом» Екатерина Дятлова.

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