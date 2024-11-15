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Может досрочно оставить пост: глава Церкви Англии Уэлби уходит из-за скандала о насилии

Может досрочно оставить пост: глава Церкви Англии Уэлби уходит из-за скандала о насилии

Может досрочно оставить пост: глава Церкви Англии Уэлби уходит из-за скандала о насилии Евгения КомароваАрхиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, духовный лидер Англиканской церкви и глава Англиканского сообщества, оказался в центре масштабного скандала, вынудившего его досрочно покинуть пост.

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