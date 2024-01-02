Только не голодайте: что делать, если вы переели за новогодним столом

Если вы сегодня проснулись с ощущением тяжести в животе, вы точно не одиноки. Советы врачей не перебарщивать с салатами в новогоднюю ночь хороши и полезны — но как им следовать, если на столе все такое вкусное? Что делать, если вы не смогли сдержаться и во время застолья все-таки переборщили с угощениями? Несколько советов на эту тему дали эксперты Роспотребнадзора.