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Царьград

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The Times: Рубио призвал Великобританию увеличить оборонные расходы

The Times: Рубио призвал Великобританию увеличить оборонные расходы

Госсекретарь США Марко Рубио в Вашингтоне призвал Великобританию увеличить оборонные расходы. В беседе с новым министром иностранных дел Эдом Милибэндом он подчеркнул важность более активной роли Европы в обеспечении своей безопасности.

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