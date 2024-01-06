Бастрыкин поручил расследовать гибель женщины в ДТП под Новосибирском

Председатель Следственного комитета РA Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Новосибирской области ходатайствовать о передаче уголовного дела в производство регионального следственного управления и организовать расследование обстоятельств случившегося.
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