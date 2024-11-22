МО РФ рассекретило документы к 80-й годовщине освобождения Моонзундского архипелага

Министерство обороны России 23 ноября опубликовало рассекреченные документы к 80-й годовщине освобождения Моонзундского архипелага от немецко-фашистских захватчиков из фондов Центрального архива Минобороны России.
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