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МО РФ рассекретило документы к 80-й годовщине освобождения Моонзундского архипелага

МО РФ рассекретило документы к 80-й годовщине освобождения Моонзундского архипелага

Министерство обороны России 23 ноября опубликовало рассекреченные документы к 80-й годовщине освобождения Моонзундского архипелага от немецко-фашистских захватчиков из фондов Центрального архива Минобороны России.

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