Имя: Мэнди Фамилия: Роуз Полное имя: Мэнди Роуз Национальность: американец Родилась: 18 июля 1990 г. Страна: округ Вестчестер, Нью-Йорк, США Цвет волос: Коричневый Цвет глаз: Синий Рост: 5,4; 163 см Инстаграм Мэнди Роуз – @mandysacs #Mandy #Rose.
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