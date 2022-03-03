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В России решили заменить iPhone смартфоном за 15 тыс. рублей: им оказался российский AYYA T1 от «Ростеха»

В России решили заменить iPhone смартфоном за 15 тыс. рублей: им оказался российский AYYA T1 от «Ростеха»

Депутат Госдумы Мария Бутина показала российский смартфон AYYA T1, который должен полностью заменить iPhone компании Apple, о чем заявила сама Бутина в своем Telegram-канале.

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