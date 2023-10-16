Тест: насколько хорошо вы знаете столицы других государств?

Ровно 100 лет назад столица Турции была официально перенесена из Стамбула. Бывший Константинополь обладал статусом главного города в Османской империи на протяжении пяти веков, однако после создания Турецкой республики столицей было решено сделать Анкару.
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