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Тест: насколько хорошо вы знаете столицы других государств?

Тест: насколько хорошо вы знаете столицы других государств?

Ровно 100 лет назад столица Турции была официально перенесена из Стамбула. Бывший Константинополь обладал статусом главного города в Османской империи на протяжении пяти веков, однако после создания Турецкой республики столицей было решено сделать Анкару.

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