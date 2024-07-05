После начала СВО в Омской области стали чаще вступать в брак женщины старше 35 лет. Всего за 10 лет официально семьи создали более 134 тысяч пар.
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После начала СВО в Омской области стали чаще вступать в брак женщины старше 35 лет. Всего за 10 лет официально семьи создали более 134 тысяч пар.