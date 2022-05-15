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Сергеев о споре Дзюбы с Геничем: «Когда я забил 8-й гол в РПЛ, Артем меня сразу поздравил. Он говорил хорошие слова после каждого моего мяча»

Иван Сергеев высказался о споре Артема Дзюбы с Константином Геничем. Ранее комментатор «Матч ТВ» сообщил, что выиграл у Дзюбы спор, связанный с результативностью Сергеева.

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