Выброс пепла высотой до 1,5 км зафиксирован на вулкане Эбеко

Утром в пятницу, 19 января, на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) зафиксировали пепловый выброс высотой до 1,5 км, сообщили специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДФО РАН в Telegram-канале.