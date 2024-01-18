Выброс пепла высотой до 1,5 км зафиксирован на вулкане Эбеко

Утром в пятницу, 19 января, на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) зафиксировали пепловый выброс высотой до 1,5 км, сообщили специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДФО РАН в Telegram-канале.
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