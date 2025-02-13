Shot: не менее пяти взрывов прогремели над Славянском-на-Кубани

В краснодарском городе Славянск-на-Кубани были слышны не менее пяти взрывов, сработала система ПВО.Как минимум пять взрывов прогремели в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края вечером 13 февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ещё один удар по курянам. И снова чиновничий беспредел. Хинштейн не сдержался: "Ничто скрывать здесь никто не намерен"
- Россия разносит базы противника в Харьковской области новым оружием. В США уже возмущены: "Это кошмар ВСУ"
- Первый ответ Москвы Азербайджану, скандал на "Соловьёв LIVE", большая угроза на Курщине: Сводка событий за 8 февраля
Свежие комментарии