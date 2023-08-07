Я ей говорил: ты молодого и адекватного не найдешь! А она все равно ушла

Дмитрий Яковлев

Провинциалку , приехавшую покорять...(где там этот Коля живёт?) Это-более-менее реальный вариант:)) А вообще-слышал где-то , что минимальный возраст для партнёрши это "Свой возраст разделить на два и прибавить семь" . В случае с Колей-40:2+7=27 лет . Хотя..Лично я не понимаю такой тяги к молодым . Общих интересов у сорокалетнего с двадцатилетней..Немного . Мировоззрение разное . Секс? Ну ладно-ОНА в свои 20 может некую..акробатику устроить , а ОН в 40-сможет?:(