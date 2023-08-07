К 39,5 годам биография Николая чем-то напоминала биографию Колобка. Только независимое хлебобулочное изделие из сказки ушло от дедушки с бабушкой, а Николай – от нескольких юных девиц, желавших вступить с ним в серьезные отношения.
Я ей говорил: ты молодого и адекватного не найдешь! А она все равно ушла
Комментарии
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Дмитрий Яковлев
Провинциалку , приехавшую покорять...(где там этот Коля живёт?) Это-более-менее реальный вариант:)) А вообще-слышал где-то , что минимальный возраст для партнёрши это "Свой возраст разделить на два и прибавить семь" . В случае с Колей-40:2+7=27 лет . Хотя..Лично я не понимаю такой тяги к молодым . Общих интересов у сорокалетнего с двадцатилетней..Немного . Мировоззрение разное . Секс? Ну ладно-ОНА в свои 20 может некую..акробатику устроить , а ОН в 40-сможет?:(
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9 час.
Владимир Петров
Баб бесхозных полно. Отличный ресурс - учительницы. Можно даже в детородном возрасте найти и размножиться. Если такой цели нет, то и нафиг все эти марьяжные корчи.
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3 час.
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