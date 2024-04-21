Украинцев могут лишить услуг за непостановку на воинский учет

Global Look Press/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency На Украине идет разработка системы стимулирования военнообязанных для постановки на воинский учет, в частности рассматривается возможность оказания ряда административных услуг только при условии предъявления военно-учетных документов.
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