Крым 24 |Z| Все новости Крыма

⚠️ Крымчане пожаловались Аксёнову на грейдирование грунтовых дорог и ямочный ремонт Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что с 25 января на его страницы в соцсетях поступило 1900 обращений от жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов.