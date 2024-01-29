Крым 24 |Z| Все новости Крыма

⚠️ Крымчане пожаловались Аксёнову на грейдирование грунтовых дорог и ямочный ремонт Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что с 25 января на его страницы в соцсетях поступило 1900 обращений от жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)