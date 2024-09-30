Экстракшен-экшен Dungeonborne скоро получит много нового контента, но рейтинг игр...

Экстракшен-экшен Dungeonborne скоро получит много нового контента, но рейтинг игры пока летит на дноПервый сезон PvPvE-экшена Dungeonborne будет называться DB Reforged, о котором поделились разработчики из студии Mithril Interactive.
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