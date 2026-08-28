«Ferrari заслуживает уважения». Алези раскритиковал Хэмилтона

Ferrari Бывший гонщик Ferrari Жан Алези считает, что публичные претензии Льюиса Хэмилтона к команде после Гран При Нидерландов были неуместными, и напомнил семикратному чемпиону мира, что Скудерия заслуживает уважения.
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