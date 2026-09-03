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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Мостовой: «Такие команды, как ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», должны возглавлять футбольные легенды. А у нас Абаскаль вышел с остановки и говорит: «Слышь, «Спартак», давай!»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой снова заявил, что тренерами топ-клубов должны быть бывшие футболисты.

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