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«Всё это добро»: очень дорогое изъятие провели в Приморье

«Всё это добро»: очень дорогое изъятие провели в Приморье

Да, незаконные рубки в крае ведутся отнюдь не топорами и пилами, граждане, занимающиеся этой подсудной деятельностью, давно перешли на высокие технологии — и оттого ущерб от их предприимчивости может быть просто невосполнимым для приморских лесов.

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