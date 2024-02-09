Собянин рассказал о планах строительства социальных объектов в 2024 году

Примерно 120 новых социальных объектов было открыто в прошлом году В своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, какие социальные объекты появились в столице за последнее десятилетие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии