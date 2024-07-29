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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макеев может перейти в «Динамо» или «Авангард» из «Автомобилиста» («Чемпионат»)

Об этом сообщает «Чемпионат». Четыре предыдущих сезона форвард провел в «Автомобилисте». В минувшем регулярном чемпионате на его счету 31 (15+16) очко за 67 игр при полезности «плюс 11».

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