Доцент Жильцов: банки следует обязать более тщательно отбирать заемщиков

Регуляторам следует тщательно продумать критерии "идеального заемщика" и обязать банки руководствоваться ими при выдаче кредитов, заявил доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Денис Жильцов.
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