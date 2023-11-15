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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс тщательно проверил новый паркет «Лейкерс» перед матчем внутрисезонного турнира

Леброн Джеймс тщательно проверил новый паркет «Лейкерс» перед матчем внутрисезонного турнира

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс тщательно проверил новый паркет на домашней арене команды перед матчем внутрисезонного турнира с «Мемфисом».

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