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Татарстан авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә 106,5 миллион сумлык продукция сатылган

Татарстан авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә 106,5 миллион сумлык продукция сатылган

Татарстанда 12 сентябрьдән традицион авыл хуҗалыгы ярминкәләре эшли башлады. Алар Казанда 14, Чаллы һәм Яшел Үзән районында икешәр, ә Түбән Камада өч мәйданчыкта эшли.

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