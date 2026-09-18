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Царьград

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День Захария и Елисаветы 18 сентября: приметы и запреты дня

День Захария и Елисаветы 18 сентября: приметы и запреты дня

Праздник 18 сентября: что нельзя делать в Кумохин день, чтобы не притянуть беду.Восемнадцатого сентября православный мир вспоминает святых пророка Захарию и праведную Елисавету — родителей святого Иоанна Предтечи.

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