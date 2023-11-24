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«Копия отец», – как сейчас выглядит внебрачный сын Михаила Пореченкова, выросший без отца и матери

«Копия отец», – как сейчас выглядит внебрачный сын Михаила Пореченкова, выросший без отца и матери

Роман Михаила Пореченкова с Ириной Любимцевой был недолгим. В этих отношениях появился сын Владимир. Женщина с ребенком жила в Таллине и не поддерживала общение с актером.

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