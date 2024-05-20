26 нижегородцев-блокадников посетили Санкт-Петербург

Когда началась блокада Ленинграда, им было – кому три, кому – пять. Но память до сих пор цепко держит события военного детства: учащающийся звук метронома, возвещающий о начале немецкой бомбардировки, жуткий холод, смерть родных и постоянное ощущение голода… 125 граммов хлеба На прошлой неделе 26 нижегородцев, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», побывали в Санкт-Петербурге.