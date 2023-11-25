В Киеве зафиксировали перебои в работе метро

В Киеве перестала работать станция метро «Лесная», на других станциях наблюдается скопление людей. Украинские средства массовой информации также публикуют кадры, на которых большое число пассажиров стоит на платформе станции «Дарница».
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